Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: vers la création d'un centre vaccinal à Abu Dhabi information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la semaine mondiale de la santé d'Abu Dhabi, le ministère de la Santé d'Abu Dhabi (DoH) a fait savoir aujourd'hui qu'il avait signé un accord avec GSK afin de créer un centre régional de distribution de vaccins à Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis.



L'accord vise notamment à optimiser les soins de santé, faciliter l'échange de connaissances, et renforcer les capacités de collaboration entre GSK et les Émirats arabes unis.



Selon Boyd Chongphaisal, représentant de GSK dans le Golfe, cette initiative permettra de répondre à la demande croissante de vaccins dans la région.



Elle 'souligne notre engagement à favoriser l'innovation, le progrès technologique et la durabilité dans le secteur de la santé, contribuant ainsi au bien-être de notre population locale et de ceux qui en ont besoin dans le monde', a-t-il ajouté.





Valeurs associées GSK LSE -0.03%