GSK va s'offrir 35Pharma pour 950 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:00

GSK bouge peu à la Bourse de Londres ( 0,11%, à 2 202,50 pence) après avoir signé un accord portant sur l'acquisition de 35Pharma Inc, une société biopharmaceutique canadienne privée en phase clinique, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies à base de protéines.

Le prix de la transaction pour le laboratoire britannique est de 950 millions de dollars, qui seront payés en numéraire.

Cette opération de croissance externe va permettre à GSK de mettre la main sur le HS235, un médicament expérimental à fort potentiel qui a terminé ses essais cliniques de phase I sur des volontaires sains. Des études doivent débuter prochainement pour l'hypertension artérielle pulmonaire et l'hypertension pulmonaire due à une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.

L'hypertension pulmonaire est une maladie progressive qui touche près de 82 millions de personnes dans le monde sous diverses formes, mais les options de traitement restent limitées et le taux de survie à 5 ans n'est que d'environ 50%. D'ici 2032, note GSK, le marché mondial des thérapies contre l'hypertension pulmonaire devrait atteindre 18 milliards de dollars.

