GSK va s'offrir 35Pharma pour 950 millions de dollars
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 10:00
Le prix de la transaction pour le laboratoire britannique est de 950 millions de dollars, qui seront payés en numéraire.
Cette opération de croissance externe va permettre à GSK de mettre la main sur le HS235, un médicament expérimental à fort potentiel qui a terminé ses essais cliniques de phase I sur des volontaires sains. Des études doivent débuter prochainement pour l'hypertension artérielle pulmonaire et l'hypertension pulmonaire due à une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.
L'hypertension pulmonaire est une maladie progressive qui touche près de 82 millions de personnes dans le monde sous diverses formes, mais les options de traitement restent limitées et le taux de survie à 5 ans n'est que d'environ 50%. D'ici 2032, note GSK, le marché mondial des thérapies contre l'hypertension pulmonaire devrait atteindre 18 milliards de dollars.
Valeurs associées
|2 208,500 GBX
|LSE
|+0,34%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a battu un nouveau record en séance mercredi, profitant d'un apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia , et digérant une flopée de résultats d'entreprises. Le CAC 40 prenait 0,32% vers 10H00 ... Lire la suite
-
Des hockeyeurs accueillis en héros, un démocrate expulsé et un record battu: le "discours sur l'état de l'Union" de Donald Trump a été ponctué mardi de moments marquants. En voici cinq: "Pas des singes" Donald Trump ne pouvait pas le manquer: l'élu démocrate afro-américain ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a annoncé mercredi un plan de réduction de ses effectifs visant 20% de son personnel, en marge de la publication d'un résultat annuel 2025 plombé notamment par les droits de douane aux Etats-Unis ... Lire la suite
-
Le géant bancaire espagnol Banco Santander, qui a conclu début février un accord pour acquérir Webster Bank aux Etats-Unis, vise un bénéfice net de plus de 20 milliards d'euros en 2028, contre 14,1 milliards en 2025, selon son nouveau plan stratégique triennal ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer