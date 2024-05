Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: va présenter ses avancées en oncologie lors de l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que les résultats de son portefeuille en oncologie seront présentés via 25 résumés à l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2024.



Seront notamment présentées les données des essais de phase III DREAMM-8 et DREAMM-7 sur le belantamab mafodotin en combinaison pour traiter le myélome multiple après une première rechute.



Des collaborations seront également mises en avant, comme les résultats actualisés du dostarlimab dans le cancer rectal dMMR, une étude de phase II du HS-20093 chez des patients chinois avec ostéosarcome réfractaire, et un essai de phase 0/II du niraparib dans le glioblastome non méthylé MGMT.





Valeurs associées GSK LSE +0.30%