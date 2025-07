GSK: va présenter de nouvelles données sur le VIH information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - GSK annonce que ViiV Healthcare, sa société spécialisée dans le VIH, présentera plusieurs abstracts issus de son portefeuille innovant de traitements et de prévention du VIH lors de la conférence IAS 2025 à Kigali, Rwanda.



Les données mettront en avant l'efficacité à long terme du schéma injectable complet Vocabria & Rekambys (commercialisé sous le nom de Cabenuva aux États-Unis, au Canada et en Australie), tout en évaluant la préférence des patients pour les injectables longue durée par rapport aux traitements oraux quotidiens et les bénéfices associés, notamment sur la stigmatisation et l'adhésion au traitement.



Jean van Wyk, Chief Medical Officer chez ViiV Healthcare, souligne que ces données ' renforcent l'efficacité, la sécurité et la tolérance des injectables longue durée, tout en offrant flexibilité et choix au-delà des traitements oraux quotidiens '.







