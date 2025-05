GSK: va présenter 60 communications lors de deux congrès information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - GSK annonce que plus de 60 communications scientifiques portant sur son portefeuille et sa recherche en oncologie seront présentées lors du congrès annuel 2025 de l'ASCO (30 mai-3 juin) et du 30e congrès de l'EHA (12-15 juin).



Ces travaux concernent notamment les cancers du sang, les cancers gynécologiques et d'autres tumeurs solides.



La société présentera des données actualisées sur le belantamab mafodotin dans le myélome multiple en rechute/réfractaire, les résultats d'efficacité et de sécurité de l'anticorps monoclonal non conjugué belantamab (ainsi qu'une analyse des effets oculaires observés.



De nouvelles analyses soulignent l'intérêt d'un traitement précoce par momelotinib dans la myélofibrose, notamment pour améliorer l'anémie, la réduction du volume splénique et l'indépendance transfusionnelle.



Enfin, plusieurs résultats liés aux cancers gynécologiques seront partagés, en particulier ceux des essais FIRST, PRIMA et RUBY, avec un accent sur l'impact des traitements sur la qualité de vie des patientes.





