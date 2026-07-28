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GSK va investir 400 millions de livres sterling au Royaume-Uni sur trois ans afin d'intensifier ses efforts en matière de R&D
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du communiqué de presse du gouvernement aux paragraphes 3 et 4)

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK GSK.L a annoncé mardi qu’il allait investir 400 millions de livres sterling (531 millions de dollars) sur trois ans au Royaume-Uni, notamment en transférant ses activités de R&D à Cambridge, dans le cadre de ses projets visant à accélérer le développement de médicaments sous la direction de son nouveau directeur général, Luke Miels.

Cet investissement de GSK intervient quelques mois après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont finalisé un accord visant à augmenter les prix des médicaments au Royaume-Uni, conformément aux nouvelles politiques tarifaires américaines du président Donald Trump.

« Cet investissement de GSK est un vote de confiance envers les entreprises britanniques. C'est un coup de pouce pour l'innovation et l'expertise locales », a déclaré le Premier ministre britannique Andy Burnham dans un communiqué.

La décision de GSK s’inscrit dans la continuité des plus de 3 milliards de livres sterling d’investissements dans les sciences de la vie obtenus au cours des 12 derniers mois dans le cadre du « Life Sciences Sector Plan » (plan sectoriel pour les sciences de la vie) du gouvernement, qui vise à faire de la Grande-Bretagne l’une des trois premières économies mondiales dans ce domaine d’ici 2035.

Son concurrent AstraZeneca AZN.L a annoncé plus tôt cette année un investissement de 300 millions de livres sterling au Royaume-Uni, revenant ainsi sur sa décision de suspendre ses projets à grande échelle.

GSK a déclaré que le nouveau site de 300 000 pieds carrés situé à Cambridge, dans l’est de l’Angleterre, l’un des principaux pôles britanniques des sciences de la vie, soutiendra la recherche dans ses domaines thérapeutiques prioritaires, notamment le cancer et les maladies respiratoires.

« Cet investissement va accélérer notre R&D et nous aider à proposer de nouveaux produits compétitifs », a déclaré M. Miels.

Dans le cadre de cet investissement, GSK a annoncé qu’elle quitterait son site de R&D de Stevenage, dans le sud de l’Angleterre, d’ici 2029, et qu’elle moderniserait également son site voisin de Ware, où une partie du personnel serait transférée.

Le centre de Cambridge accueillera plus de 1 000 scientifiques, tandis que le siège mondial de GSK restera à Londres.

GSK investit plus de 6 milliards de livres sterling par an dans la R&D, dont plus de 1,5 milliard en Grande-Bretagne.

(1 dollar = 0,7531 livre)

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