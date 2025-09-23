GSK va demander une mise à jour sur la leucovorine en plein débat sur l'autisme aux USA
23/09/2025
Le laboratoire pharmaceutique britannique explique avoir accédé à une requête de l'autorité sanitaire américaine, qui lui a demandé d'intervenir dans le cadre d'une initiative visant à explorer comment certains médicaments anciens comme la leucovorine pouvaient être utilisés afin de traiter des pathologies chroniques.
En tant que dépositaire de la demande de mise sur le marché du Wellcovorin, un métabolite de l'acide folique essentiel à la synthèse des acides nucléiques utilisé pour le traitement cytotoxique, GSK dit apporter son soutien à cette démarche, sur la base de données provenant de cas recensés par la FDA chez des patients présentant une confirmation génétique de la maladie.
Dans un communiqué, GSK souligne cependant qu'il ne fabrique pas ni ne commercialise directement la leucovorine, qui est actuellement commercialisée sous forme de médicaments générique aux Etats-Unis.
Le groupe indique cependant travailler en étroite collaboration avec la FDA afin que la mise à jour de l'étiquetage du médicament puisse être finalisée 'le plus rapidement possible'.
Ces annonces interviennent que Robert F. Kennedy Jr., le secrétaire américain à la Santé, cherche à établir un lien entre certaines molécules comme le paracétamol et l'autisme, qui peut selon lui être traité par la leucovorine, ce qui a conduit la FDA à autoriser la leucovorine comme traitement de l'autisme chez les enfants présentant une carence en folate cérébral.
