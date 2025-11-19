 Aller au contenu principal
GSK se renforce en immuno-oncologie avec une collaboration stratégique avec LTZ Therapeutics
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:12

GSK annonce un accord de recherche avec LTZ Therapeutics pour développer jusqu'à quatre 'myeloid cell engagers' (MCE), une nouvelle classe d'immuno-oncologie destinée aux cancers hématologiques et aux tumeurs solides.
La collaboration accorde à GSK une option exclusive pour développer et commercialiser ces thérapies précliniques, qui reposent sur une plateforme d'activateurs de cellules myéloïdes conçue pour cibler et détruire les cellules tumorales tout en offrant un profil de sécurité permettant un traitement en ambulatoire.
GSK souligne que cette alliance soutient sa stratégie d'investissement dans des technologies de nouvelle génération à fort potentiel transformateur.LTZ met en avant une étape clé dans l'exploitation de la biologie myéloïde pour répondre à des besoins médicaux importants.
L'accord prévoit un paiement initial de 50 millions de dollars, complété par des paiements d'étapes liés aux progrès précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux, ainsi que des redevances progressives sur les ventes mondiales.

GSK
1 777,250 GBX LSE -0,55%
