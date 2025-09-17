 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 883,50
+1,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GSK s'engage à investir 30 milliards de dollars aux Etats-Unis alors que Trump est en visite en GB
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 10:58

Illustration du logo GSK

Illustration du logo GSK

Le fabricant de médicaments britannique GSK a déclaré mercredi qu'il investirait 30 milliards de dollars (25,33 milliards d'euros) sur cinq ans dans la recherche et le développement (R&D) aux États-Unis ainsi que dans les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, alors que le président américain Donald Trump est arrivé en Grande-Bretagne pour une deuxième visite d'État afin de sceller des accords d'investissement.

L'entreprise a déclaré que ses nouvelles installations aux États-Unis, qui représentent la moitié de son chiffre d'affaires de l'année dernière, "jetteraient un pont entre la R&D et la fabrication aux États-Unis et au Royaume-Uni, renforçant ainsi le leadership des deux pays dans le domaine des sciences de la vie".

L'investissement de GSK comprend notamment la construction à 1,2 milliard de dollars d'une usine en Pennsylvanie qui produira de nouveaux médicaments pour les maladies respiratoires et le cancer, la construction devant commencer en 2026.

GSK, dont le siège est à Londres, cherche à accroître sa présence aux États-Unis, à l'instar d'autres laboratoires, alors que Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à l'industrie et cherche à stimuler la fabrication nationale.

"Cet investissement historique créera des dizaines de milliers d'emplois américains et garantira que les médicaments et les technologies essentiels sont développés et fabriqués ici, sur le sol américain, là où ils doivent l'être", a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, dans un communiqué partagé par GSK.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré dans ce même communiqué que cet investissement était un "puissant exemple de la façon dont la collaboration UK-US avait un impact concret, en améliorant la santé des gens, en créant des opportunités et en stimulant la croissance".

L'investissement de GSK aux États-Unis intervient alors que certains fabricants de médicaments, dont AstraZeneca et Merck & Co, ont réduit ou suspendu leurs investissements au Royaume-Uni, invoquant un environnement national difficile.

(Rédigé par Puyaan Singh à Bangalore et Maggie Fick à Londres ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris avance après la baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:33 

    La Bourse de Paris gagne du terrain jeudi après la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), largement anticipée, dopant l'appétit pour le risque des investisseurs. Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 67,08 points, ... Lire la suite

  • Des drapeaux de l'Union européenne à Bruxelles, le 18 décembre 2024 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Climat: divisée, l'UE essaye de ne pas arriver les mains vides au Brésil
    information fournie par AFP 18.09.2025 10:11 

    Divisés sur leur trajectoire climatique en 2040, les pays européens vont tenter jeudi de se mettre d'accord a minima sur un message commun à porter lors de la prochaine grande conférence de l'ONU sur le climat au Brésil en novembre. L'Union européenne "continuera ... Lire la suite

  • Des traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres
    L'Europe en hausse après la reprise des réductions des taux par la Fed
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:05 

    (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont dans le vert jeudi en début de séance, au lendemain d'une reprise très attendue de la baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed). À Paris, le CAC 40 gagne 0,70% à 7.841,78 points vers 07h19 ... Lire la suite

  • Alberto Nagel, PDG de Mediobanca en Italie
    Mediobance: Le DG devrait démissionner après la prise de contrôle de MPS
    information fournie par Reuters 18.09.2025 10:04 

    MILAN (Reuters) -Alberto Nagel devrait quitter jeudi la poste de directeur général de la banque italienne Mediobanca qu'il occupe depuis 17 ans après que sa rivale italienne Monte dei Paschi (MPS) a mis la main sur la majorité de son capital à l'issue de son offre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank