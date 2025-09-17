GSK s'engage à investir 30 milliards de dollars aux Etats-Unis alors que Trump est en visite en GB

Illustration du logo GSK

Le fabricant de médicaments britannique GSK a déclaré mercredi qu'il investirait 30 milliards de dollars (25,33 milliards d'euros) sur cinq ans dans la recherche et le développement (R&D) aux États-Unis ainsi que dans les infrastructures de la chaîne d'approvisionnement, alors que le président américain Donald Trump est arrivé en Grande-Bretagne pour une deuxième visite d'État afin de sceller des accords d'investissement.

L'entreprise a déclaré que ses nouvelles installations aux États-Unis, qui représentent la moitié de son chiffre d'affaires de l'année dernière, "jetteraient un pont entre la R&D et la fabrication aux États-Unis et au Royaume-Uni, renforçant ainsi le leadership des deux pays dans le domaine des sciences de la vie".

L'investissement de GSK comprend notamment la construction à 1,2 milliard de dollars d'une usine en Pennsylvanie qui produira de nouveaux médicaments pour les maladies respiratoires et le cancer, la construction devant commencer en 2026.

GSK, dont le siège est à Londres, cherche à accroître sa présence aux États-Unis, à l'instar d'autres laboratoires, alors que Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à l'industrie et cherche à stimuler la fabrication nationale.

"Cet investissement historique créera des dizaines de milliers d'emplois américains et garantira que les médicaments et les technologies essentiels sont développés et fabriqués ici, sur le sol américain, là où ils doivent l'être", a déclaré le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, dans un communiqué partagé par GSK.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré dans ce même communiqué que cet investissement était un "puissant exemple de la façon dont la collaboration UK-US avait un impact concret, en améliorant la santé des gens, en créant des opportunités et en stimulant la croissance".

L'investissement de GSK aux États-Unis intervient alors que certains fabricants de médicaments, dont AstraZeneca et Merck & Co, ont réduit ou suspendu leurs investissements au Royaume-Uni, invoquant un environnement national difficile.

(Rédigé par Puyaan Singh à Bangalore et Maggie Fick à Londres ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)