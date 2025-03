GSK: résultats positifs d'une étude de phase IIb dans le VIH information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - GSK fait part de résultats positifs d'une étude de phase IIb réalisée par sa société spécialisée dans le VIH, ViiV Healthcare.



L'étude en question a montré que le N6LS (VH3810109 ou VH109), administré tous les quatre mois en association avec le cabotégravir à action prolongée (CAB LA) mensuel, permettait de maintenir la charge virale inhibée chez les adultes vivant avec le VIH déjà stabilisés sous traitement.



Le N6LS a été bien toléré par les participants, indique la laboratoire. Ces résultats ont été présentés aujourd'hui lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI 2025) à San Francisco, aux États-Unis.







Valeurs associées GSK 1 490,250 GBX LSE -1,70%