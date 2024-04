Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: résultats cliniques positifs dans la gonorrhée information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi des résultats positifs d'une étude clinique de phase III pour son nouvel antibiotique oral contre la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible de plus en plus résistante aux traitements existants.



L'essai, précise le laboratoire britannique dans un communiqué, a montré que lors d'une visite médicale passée entre trois à sept jours après l'administration du traitement, sa gépotidacine était plus efficace (92,6%) que le traitement standard actuel, reposant sur l'association de ceftriaxone par voie intramusculaire et l'azithromycine par voie orale (91,2%).



D'après GSK, quelque 82 millions de nouveaux cas de gonorrhée sont recensés chaque année, dont 648.056 aux Etats-Unis, soit l'équivalent d'un bond de 118% entre 2009 et 2021 d'après le CDC.



Selon ce dernier, la moitié des cas de gonorrhée s'avèrent aujourd'hui résistantes à au moins un traitement antibiotique.





