GSK: renouvelle son partenariat avec Save the Children information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - GSK annonce renouveler son partenariat avec Save the Children pour cinq années supplémentaires.



GSK investira 15 millions de livres sterling dans le partenariat avec Save the Children et ils travailleront ensemble pour augmenter les taux de vaccination des enfants en Éthiopie et au Nigeria.



Grâce à leur expertise combinée et à leurs 10 années d'expérience de collaboration, GSK et Save the Children développeront, piloteront et mettront en oeuvre des approches sur mesure pour s'assurer qu'un maximum d'enfants soit vacciné.