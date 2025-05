GSK: rachat d'un traitement expérimental en hépatologie information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi qu'il allait faire l'acquisition d'un traitement expérimental de la stéatose hépatique, une maladie du foie, pour un montant qui pourrait atteindre deux milliards de dollars.



Le laboratoire pharmaceutique britannique indique s'être mis d'accord avec l'américain Boston Pharmaceuticals afin de lui racheter son principal candidat-médicament, l'efimosfermin, actuellement en développement de phase III.



Aux termes de la transaction, GSK va payer à Boston une somme initiale de 1,2 milliard de dollars, à laquelle pourraient s'ajouter 800 millions de dollars sous forme de versements d'étape en fonction des avancées du produit.



L'efimosfermin fait actuellement l'objet d'essais cliniques dans le traitement de la stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique (MASH), y compris la cirrhose, et pour la maladie du foie liée à l'alcool (ALD), deux formes de stéatose hépatique (SLD).



Bien que la SLD - qui se caractérise par l'accumulation de graisse dans le foie - touche autour de 5% de la population mondiale, peu d'options thérapeutiques existent aujourd'hui pour les patients concernés.



GSK, qui cherche à renforcer son portefeuille de projets dans les maladies du système immunitaires et inflammatoires, explique que l'opération va lui permettre de consolider sa franchise dans l'hépatologie, où il est déjà présent sur le traitement de l'hépatite B chronique.



A la Bourse de Londres, l'action GSK progressait de 1% mercredi matin dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées GSK 1 371,500 GBX LSE +0,99%