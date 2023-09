Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: Ojjaara a été approuvé par la FDA information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé Ojjaara pour le traitement de la myélofibrose associée à de l'anémie, devenant ainsi le premier et le seul médicament expressément autorisé dans le cadre de cette indication.



La myélofibrose, un cancer du sans qui affecte environ 25.000 personnes aux Etats-Unis, conduit dans la plupart des cas à de l'anémie, obligeant les patients à arrêter leur traitement et à subir une transfusion sanguine.



GSK avait mis la main sur le momelotinib, le nom scientifique d'Ojjaara, l'an dernier dans le cadre du rachat pour quelque 1,9 milliard de dollars de la biotech californienne Sierra Oncology.



Le laboratoire britannique avait alors déclaré s'attendre à ce que le médicament dégage des ventes dès l'exercice 2023, avant de générer une croissance 'significative' par la suite.



Ojjaara n'est pour l'instant autorisé dans aucun autre pays, précise GSK dans son communiqué.





