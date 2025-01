GSK: obtient un statut de 'thérapie innovante' aux USA information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - GSK fait savoir que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a accordé le statut de 'thérapie innovante' (Breakthrough Therapy) au 'GSK5764227' (GSK'227), soit un conjugué anticorps-médicament (ADC) destinés aux patients adultes atteints d'ostéosarcome récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement.



Cette désignation vise à accélérer le développement de thérapies prometteuses. GSK'227 a déjà reçu des désignations prioritaires de l'EMA et de la FDA pour d'autres indications en 2024.



Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology, R&D, GSK, a déclaré : ' Cette désignation illustre le potentiel de notre ADC ciblé pour des cancers difficiles à traiter. Les options pour l'ostéosarcome récidivant sont extrêmement limitées, et la chimiothérapie offre peu de bénéfices. '



Le laboratoire précise que son 'GSK'227' fait l'objet de nouveaux essais cliniques, incluant un essai mondial de phase I en cours.





Valeurs associées GSK 1 345,25 GBX LSE -0,31%