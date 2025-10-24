 Aller au contenu principal
GSK obtient le feu vert de la FDA pour Blenrep dans le myélome multiple
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 12:26






GSK annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Blenrep (belantamab mafodotin-blmf), en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple rechuté ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement, incluant un inhibiteur du protéasome et un agent immunomodulateur.

L'approbation repose sur les résultats d'un essai de phase III qui a montré une réduction de 51% du risque de décès et un triplement de la survie sans progression (31,3 mois contre 10,4 mois) par rapport à une combinaison à base de daratumumab.

Tony Wood, directeur scientifique de GSK, estime que cette décision constitue 'un jalon majeur' répondant à un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques.

Le programme clinique se poursuit pour évaluer le potentiel de Blenrep dans des lignes de traitement plus précoces, avec de nouvelles données attendues à partir de 2028.











