GSK obtient le feu vert de la FDA pour Blenrep dans le myélome multiple
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 12:26
GSK annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Blenrep (belantamab mafodotin-blmf), en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple rechuté ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement, incluant un inhibiteur du protéasome et un agent immunomodulateur.
L'approbation repose sur les résultats d'un essai de phase III qui a montré une réduction de 51% du risque de décès et un triplement de la survie sans progression (31,3 mois contre 10,4 mois) par rapport à une combinaison à base de daratumumab.
Tony Wood, directeur scientifique de GSK, estime que cette décision constitue 'un jalon majeur' répondant à un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques.
Le programme clinique se poursuit pour évaluer le potentiel de Blenrep dans des lignes de traitement plus précoces, avec de nouvelles données attendues à partir de 2028.
Valeurs associées
|1 625,750 GBX
|LSE
|-1,26%
A lire aussi
-
L'explosion d'une voiture piégée dans une zone commerciale et des valises abandonnées dans les rues alimentent une "psychose collective" à Guayaquil (sud-ouest), affirme dans un entretien à l'AFP Aquiles Alvarez, maire de cette ville, la plus violente d'Equateur. ... Lire la suite
-
Catherine Connolly, députée indépendante de gauche et favorite, vote à l'élection présidentielle irlandaise à Galway. Au bureau de vote, un assesseur lui montre une affiche que des élèves ont réalisée pour elle. Largement en tête des sondages, Catherine Connolly, ... Lire la suite
-
Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que les sanctions adoptées par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient "sérieuses" mais sans "impact significatif" sur l'économie du pays.
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu vendredi matin par le roi Charles III au château de Windsor, avant une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer et des alliés de l'Ukraine pour discuter notamment de livraisons d'armes de longue portée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer