GSK obtient l'autorisation de la FDA américaine pour l'utilisation élargie du vaccin contre le VRS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au point 5)

Le fabricant britannique de médicaments GSK GSK.L a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait élargi la fourchette d'âge autorisée pour son vaccin contre le virus respiratoire syncytial, Arexvy, afin d'inclure les adultes âgés de 18 à 49 ans qui présentent un risque accru de maladie des voies respiratoires inférieures causée par le virus.

* Arexvy est déjà approuvé aux États-Unis pour la prévention des maladies liées au VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus, et chez les adultes à risque âgés de 50 à 59 ans.

* Le VRS est un virus respiratoire commun qui provoque des infections saisonnières telles que la grippe et qui est l'une des principales causes de pneumonie et de décès chez les nourrissons et les personnes âgées.

* Aux États-Unis, on estime que 21 millions d'adultes de moins de 50 ans présentent au moins un facteur de risque d'infection grave par le VRS, selon la société.

* Le vaccin de GSK, Arexvy, serait en concurrence avec le

MRNA.O mRESVIA de Moderna et le PFE.N Abrysvo de Pfizer pour les parts de marché dans la tranche d'âge 18-49 ans.

* Cependant, Arexvy doit d'abord être recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis avant d'être disponible pour cette tranche d'âge.

* En décembre, un panel de l'Agence européenne des médicaments a également soutenu l'utilisation de l'Arexvy pour tous les adultes de plus de 18 ans, ouvrant ainsi la voie à une utilisation plus large.