GSK: obtient gain de cause dans une affaire liée au Zantac

(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir accueilli favorablement le verdict du jury dans l'affaire Valadez, où la Cour d'État de l'Illinois a statué en faveur de GSK dans le premier procès concernant le Zantac.



Lé cédision de la Cour reflète le consensus scientifique selon lequel la ranitidine n'augmente pas le risque de cancer, soutenu par 16 études épidémiologiques.



GSK assure qu'il continuera à se défendre contre d'autres réclamations et fait savoir que la Cour a rejeté la demande de dommages-intérêts 'punitifs' du plaignant.



Dans une autre affaire, la cour a également rejeté le procès suivant concernant le Zantac (affaire Williams), arguant que GSK n'était pas le fabricant du produit en vente libre au moment de son utilisation présumée par le plaignant, donc pas responsable des conséquences.





Valeurs associées GSK LSE +0.30%