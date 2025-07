GSK: nouvelle indication dans le myélome pour Blenrep au Canada information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 15:43









(Zonebourse.com) - GSK a annoncé mercredi que l'utilisation de son conjugué anticorps-médicament Blenrep avait été approuvée au Canada dans le cadre d'une nouvelle indication chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que Santé Canada a autorisé son emploi en injection, en association avec le bortézomib et la dexaméthasone, ou en association avec la pomalidomide et la dexaméthasone, pour le traitement des patients adultes atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieur, y compris la lénalidomide dans la seconde association.



Troisième cancer du sang le plus répandu dans le monde, le myélome multiple est généralement considéré comme traitable, mais demeure incurable.





