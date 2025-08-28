GSK: nouvelle approbation pour la gépotidacine au Royaume-Uni
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 14:13
Dans un communiqué, la MHRA rappelle que les infections urinaires simples sont l'infection bactérienne la plus fréquente chez les femmes puisqu'environ une femme sur deux au Royaume-Uni en contractera une dans sa vie.
Sachant que certaines bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques, il est important de trouver de nouveaux traitements pour éviter que ces infections ne s'aggravent, par exemple en causant une septicémie (infection généralisée) ou des dommages permanents aux reins, explique l'autorité sanitaire britannique.
Commercialisé sous le nom la gépotidacine de 'Blujepa', le nouvel antibiotique de GSK, proposé en comprimé, agit en bloquant deux enzymes indispensables aux bactéries pour se reproduire, ce qui le rend efficace même contre certaines infections résistantes, comme celles dues à E. coli.
La gépotidacine avait déjà été approuvé aux Etats-Unis par la FDA en mars dernier.
Valeurs associées
|1 473,500 GBX
|LSE
|-0,24%
