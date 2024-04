Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: le virus contre le zona efficace pendant plus de 10 ans information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 11:49









(CercleFinance.com) - GSK a dévoilé mardi de nouvelles données cliniques montrant que son vaccin contre le zona Shingrix conservait son efficacité pendant plus de dix ans chez les patients âgés de plus de 50 ans.



A en croire les résultats de suivi d'une étude de phase III, l'efficacité de son produit atteignait 79,7% au sein de cette population entre les six et 11 ans ayant suivi la vaccination.



Ce taux remonte même à 82% chez les personnes âgées de plus de 50 ans au bout de 11 ans de vaccination.



Chez les plus de 70 ans, son efficacité s'établissait à 73,1% entre six et 11 ans suite à la vaccination.



Selon les estimations, 30% de la population sera un jour atteinte de zona, une maladie causée par le virus de la varicelle, une proportion qui grimpe à près de 50% chez les personnes qui vivent jusqu'à 85 ans.





