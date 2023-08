Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le vaccin anti-VRS Arexvy commercialisé aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé jeudi qu'Arexvy, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial pour les personnes âgées, était désormais disponible dans les pharmacies aux Etats-Unis.



Ce lancement intervient alors que la FDA américaine a approuvé en juin dernier le vaccin, destiné à prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes de plus de 60 ans.



GSK précise qu'en vertu de de l''Inflation Reduction Act', les patients éligibles au régime 'partie D' de Medicare n'auront aucun frais à avancer s'ils choisissent de se faire vacciner.





