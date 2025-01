GSK: le traitement Nucala a été approuvé en Chine information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Nucala (mépolizumab) a été approuvé en Chine pour le traitement des adultes atteints de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux.



Cet anticorps monoclonal cible l'interleukine-5 (IL-5), en tant que traitement d'appoint par corticostéroïdes intranasaux pour le traitement des patients adultes atteints de NPSw pour lesquels le traitement par corticostéroïdes systémiques et/ou la chirurgie ne permettent pas un contrôle adéquat de la maladie.



Kaivan Khavandi, SVP, Global Head of Respiratory/Immunology R&D chez GSK, a déclaré : ' Nous sommes ravis que Nucala ait été approuvé en Chine comme traitement de la NPSc, une maladie chronique pour laquelle de nouveaux traitements efficaces sont nécessaires. Les patients disposent désormais d'une option non chirurgicale et d'une alternative à l'exposition répétée aux corticostéroïdes oraux'.



On estime qu'environ 107 millions de personnes en Chine souffrent de sinusite chronique, dont environ 1/3 ont une sinusite chronique avec polypes nasaux. Les personnes atteintes de TNSCw présentent des symptômes tels qu'une obstruction nasale, une perte d'odorat, une pression faciale, des troubles du sommeil et un écoulement nasal, qui peuvent affecter considérablement leur bien-être émotionnel et physique.





