GSK: le titre peine, Berenberg n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - GSK signe l'une des plus fortes baisses du FTSE 100 mardi à la Bourse de Londres après un abaissement de recommandation de Berenberg, qui n'est plus à l'achat sur le titre.



Vers 14h20, l'action du laboratoire pharmaceutique britannique perd 1,1% euros tandis que l'indice de référence des principales valeurs britanniques prend 0,2%.



Berenberg a annoncé ce matin avoir abaissé sa recommandation à 'conserver' contre 'acheter' jusqu'à présent tout en maintenant son objectif de cours à 1600 pence.



L'analyste fait remarquer que GSK affiche la meilleure performance boursière du secteur pharmaceutique depuis le début de l'année, avec une hausse de 12% de son cours de Bourse.



En dépit de cette progression, le titre se négocie toujours environ 30% en dessous de la juste valeur de ses médicaments actuellement commercialisés, ajoute-t-il, ce qui laisse entrevoir selon lui un potentiel de revalorisation important.



'Un démarrage meilleur que prévu de l'un des prochains lancements de produits pourrait raviver l'intérêt des investisseurs et commencer à apaiser les inquiétudes liées aux expirations de brevets sur le VIH à partir de 2028', estime Berenberg.



'Cela dit, les investisseurs vont probablement adopter une attitude attentiste, tant que GSK n'aura pas démontré la solidité de son pipeline', conclut l'intermédiaire.





