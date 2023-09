GSK: le Japon a approuvé un vaccin contre le VRS information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 09:42

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a approuvé Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire) pour la prévention de la maladie à VRS (virus respiratoire syncytial) chez les adultes de 60 ans et plus.



C'est la première fois qu'un vaccin contre le VRS pour les personnes âgées est approuvé au Japon indique le groupe.



Le VRS est un virus respiratoire contagieux courant qui cause environ 470 000 hospitalisations et 33 000 décès chaque année chez les adultes de 60 ans et plus dans les pays industrialisés, dont environ 63 000 hospitalisations et 4 500 décès au Japon.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' Arexvy est le premier vaccin anti-VRS approuvé au Japon et constitue une avancée majeure pour la santé publique avec le potentiel d'aider à protéger environ 43,5 millions de Japonais âgés de 60 ans et plus. Après des approbations clés aux États-Unis, dans l'UE, au Royaume-Uni et au Canada plus tôt cette année, l'autorisation d'aujourd'hui renforce le portefeuille de vaccins leader du secteur de GSK '.