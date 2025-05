GSK: le développement du belrestotug interrompu information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 15:53









(CercleFinance.com) - GSK recule de près de 2% à Londres après l'annonce par le groupe pharmaceutique de l'arrêt de son programme de développement du belrestotug, un anticorps monoclonal anti-TIGIT qui était développé en partenariat avec iTeos Therapeutics.



Il explique que cette décision d'arrêt s'est fondée sur de nouvelles analyses des études de phase 2 GALAXIES Lung-201 et GALAXIES H&N-202, qui n'ont pas atteint le critère d'efficacité établi pour une poursuite du développement.





Valeurs associées GSK 1 364,750 GBX LSE -2,48%