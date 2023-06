Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: le CHMP recommande l'antianémique daprodustat information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait recommandé la mise sur le marché du daprodustat dans le traitement de l'anémie liée aux maladies rénales chroniques.



Le laboratoire précise que l'opinion favorable du comité consultatif de l'Agence européenne du médicament (EMA) concernant cet inhibiteur oral de la prolyl-hydroxylase du facteur induit par l'hypoxie (HIF-PHI) porte sur les patients dialysés.



Le daprodustat a déjà reçu une approbation de commercialisation pour le traitement des patients atteints d'anémie rénale aux Etats-Unis, ainsi qu'au Japon, sous l'appellation commerciale Duvroq.



D'après GSK, plus de 700 millions de personnes souffrent actuellement d'une maladie rénale chronique dans le monde, avec un patient sur sept présentant des signes d'anémie.





