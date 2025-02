GSK: lance son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - GSK annonce le lancement de son programme de rachat d'actions, comme indiqué à l'occasion de ses résultats, le 5 février 2025.



Le programme prévoit un retour de 2 milliards de livres aux actionnaires sur 18 mois, avec une première tranche de 0,7 milliard de livres débutant aujourd'hui.



GSK a conclu un accord avec Citigroup Global Markets Limited, qui effectuera les achats de manière indépendante du 24 février au 13 juin 2025.



Les actions rachetées seront conservées en tant qu'actions autodétenues.



Le programme vise à restituer du capital excédentaire et à améliorer le bénéfice par action.





Valeurs associées GSK 1 453,75 GBX LSE +1,73%