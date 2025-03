GSK: la FDA approuve un nouveau traitement information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 15:09









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Blujepa (gépotidacine) pour le traitement des infections des voies urinaires non compliquées (IVU) chez les femmes adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus.



Blujepa est un antibiotique oral de première classe doté d'un nouveau mécanisme d'action qui fait partie du portefeuille de maladies infectieuses de GSK.



L'approbation est basée sur les résultats positifs des essais pivots de phase III EAGLE-2 et EAGLE-3.



'Les infections urinaires sont l'infection la plus courante chez les femmes, touchant jusqu'à 16 millions de femmes aux États-Unis chaque année. Plus de la moitié des femmes sont touchées par l'infection urinaire au cours de leur vie et environ 30 % souffrent d'un épisode récurrent' indique le groupe.



Thomas Hooton, MD, professeur de médecine clinique à la faculté de médecine de l'Université de Miami, a déclaré : ' Pour beaucoup, les infections urinaires peuvent être un fardeau qui a de graves répercussions sur la vie quotidienne. Avec un nombre croissant de patients souffrant d'infections récurrentes, il reste un besoin évident de poursuivre la recherche sur les antimicrobiens pour aider à relever les défis actuels des patients et la pression sur les systèmes de santé'.





