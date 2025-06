GSK: la FDA approuve un auto-injecteur de Benlysta information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 16:04









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mardi que l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait approuvé l'utilisation d'un auto-injecteur de Benlysta (belimumab) dosé à 200 mg/mL en vue de l'administration sous-cutanée chez les patients âgés d'au moins cinq ans atteints de lupus néphrétique actif, en complément d'un traitement standard.



Cette autorisation élargit les options thérapeutiques disponibles pour les enfants souffrant de lupus néphrétique, en leur offrant, à eux et à leurs aidants, une solution injectable à domicile.



Déjà approuvé en 2024 pour les formes systémiques de lupus érythémateux (SLE) chez les patients pédiatriques, l'autoinjecteur de Benlysta permet désormais de traiter l'une des complications les plus graves du lupus, caractérisée par une atteinte inflammatoire des reins susceptible de causer des dommages irréversibles.



D'après GSK, environ 30% à 50% des enfants atteints de lupus sont appelés à développer une néphrite lupique, généralement dans les un à deux ans suivant le diagnostic initial.





