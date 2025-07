GSK: la FDA approuve le Shingrix en seringue préremplie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 11:40









GSK fait savoir que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé une nouvelle présentation en seringue préremplie de son vaccin Shingrix contre le zona.



Cette version simplifie l'administration en supprimant l'étape de reconstitution des deux flacons séparés, tout en restant techniquement équivalente à la formule actuelle.



Destinée aux adultes de 50 ans et plus, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées dès 18 ans, cette présentation vise à améliorer l'accès à la vaccination.

Elle est actuellement en cours d'examen par l'EMA (Agence européenne des médicaments).



















