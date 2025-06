GSK: l'EMA a accepté une demande pour le VRS information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté la demande réglementaire visant à étendre l'utilisation de son vaccin adjuvanté contre le virus respiratoire syncytial recombinant (VRS) aux adultes à partir de 18 ans.



Arexvy a été le premier vaccin contre le VRS approuvé dans l'Espace économique européen pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures (LRTD) causées par le VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus, et pour les personnes âgées de 50 à 59 ans.



Le VRS est un virus contagieux courant qui affecte les poumons et les voies respiratoires et touche environ 64 millions de personnes de tous âges dans le monde chaque année.



Une décision réglementaire européenne sur cette soumission est attendue au 1er semestre 2026.





Valeurs associées GSK 1 550,750 GBX LSE +0,08%