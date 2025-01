GSK: indication élargie pour Jemperli dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - GSK annonce que la Commission européenne a approuvé l'utilisation de Jemperli (dostarlimab) en combinaison avec une chimiothérapie (carboplatine et paclitaxel) pour le traitement de première intention des patients adultes atteints de cancer de l'endomètre avancé ou récurrent.



L'approbation s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III ayant montré une réduction de 31 % du risque de décès et une amélioration médiane de 16,4 mois de la survie globale par rapport à la chimiothérapie seule.



Cette décision élargit l'indication précédente à des tumeurs MMRp/MSS, qui concernent environ 75 % des cas et pour lesquelles les options thérapeutiques étaient limitées.



' Pour la première fois, tous les patients dans l'UE disposent d'un traitement basé sur l'immuno-oncologie offrant un bénéfice significatif en termes de survie' a souligné Hesham Abdullah, vice-président principal et responsable mondial de l'oncologie chez GSK.







