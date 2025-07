GSK: explore le lien entre vaccination zona et démence information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 17:10









(Zonebourse.com) - GSK annonce la présentation de six études à la conférence AAIC (Alzheimer's Association International Conference), soulignant ses avancées dans l'immunologie appliquée aux maladies neurodégénératives.



Trois études observationnelles sur des patients âgés de 65 ans et plus indiquent une réduction statistiquement significative du risque de démence chez les personnes vaccinées avec Shingrix, le vaccin RZV (Recombinant Zoster Vaccine). Les résultats montrent une baisse de 51 % du risque dans l'étude Epi-Z-103 (États-Unis), de 33 % dans Epi-Z-108 (cohortes Medicare), et de 32 % dans la base UK Biobank.



GSK rappelle toutefois qu'un lien de causalité ne peut être établi et poursuit des recherches complémentaires.



Parallèlement, trois présentations aborderont le développement d'anticorps ciblés, de biomarqueurs sanguins et l'intégration de la voix des patients dans la recherche sur Alzheimer.





