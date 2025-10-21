GSK et Spero publient des résultats positifs sur un antibiotique expérimental
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 10:26
Le taux de succès global était de 58,5% contre 60,2% pour le traitement intra-veineux, avec un profil de tolérance comparable.
Selon Tony Wood, directeur scientifique de GSK, ces données montrent 'qu'un traitement oral peut être aussi efficace qu'un traitement intraveineux pour les cUTI'.
Les résultats seront soumis aux autorités réglementaires américaines au 4? trimestre 2025, en vue d'une demande d'autorisation. En cas d'approbation, le tebipenem HBr deviendrait le premier carbapénème oral disponible aux États-Unis.
Valeurs associées
|1 641,500 GBX
|LSE
|+0,49%
A lire aussi
-
Le président américain Donald Trump a averti le Hamas qu'il serait "éradiqué" s'il ne respecte pas l'accord conclu avec Israël, alors que le vice-président JD Vance est attendu mardi en Israël pour consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza après ... Lire la suite
-
Les exportations horlogères suisses ont dégringolé de 55,6% vers les Etats-Unis durant le mois de septembre face au choc des droits de douane américains, a annoncé mardi la fédération horlogère, effaçant le rebond sur d'autres marchés clés comme la Chine et Hong-Kong. ... Lire la suite
-
Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché mardi pour retrouver un garçon diabétique de 13 ans enlevé lundi soir dans un foyer de Haute-Vienne, et son père a été placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. "Rayan, 13 ans, de type nord-africain, ... Lire la suite
-
Repsol annonce la signature d'un accord inédit de 8 ans avec Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) pour la fourniture de carburants marins renouvelables au port de Barcelone. À partir de la saison 2026, le groupe livrera des biocarburants, puis du méthanol renouvelable ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer