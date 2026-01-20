GSK et Shionogi ont conclu un accord avec Pfizer pour leurs participations dans ViiV Healthcare
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:08
À la suite de cette transaction, Shionogi augmentera sa participation dans ViiV Healthcare à 21,7 %. GSK conservera sa participation majoritaire de 78,3 %.
Shionogi continuera d'occuper un poste de directeur au sein du conseil d'administration de ViiV Healthcare, et sera représenté par le Dr John Keller, qui est administrateur de ViiV Healthcare depuis 2012.
Selon les termes de l'accord, ViiV Healthcare émettra de nouvelles actions pour Shionogi pour une valeur de 2,125 milliards de dollars et annulera la participation de Pfizer dans ViiV Healthcare. Pfizer recevra 1,875 milliard de dollars et GSK recevra un dividende spécial de 0,250 milliard de dollars (payable en GBP).
David Redfern, président de ViiV Healthcare, a déclaré : " Cet accord simplifie la structure actionnaire de ViiV et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration très réussie avec Shionogi pour faire progresser le portefeuille de médicaments injectables et de prévention du VIH à action prolongée".
Valeurs associées
|1 793,000 GBX
|LSE
|-1,27%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 20 janvier - ** HSBC relève le fabricant de puces Intel INTC.O de "réduire" à "maintenir"; ... Lire la suite
-
A l'occasion du salon de Singapour, l'avionneur a confirmé ses ambitions régionales, une expansion qui sera portée par une demande croissante en appareils commerciaux et une accélération des technologies de vol autonome. Boeing a indiqué qu'il anticipait une progression ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
La société d'investissement Wendel a annoncé mardi être en discussions "non exclusives" avec le fabricant allemand de produits d'entretien Henkel (Schwarzkopf, Mir, Le Chat, ...), pour lui vendre Stahl, spécialisée dans le traitement chimique du cuir. "Wendel confirme ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer