GSK et Shionogi ont conclu un accord avec Pfizer pour leurs participations dans ViiV Healthcare
GSK et Shionogi ont conclu un accord avec Pfizer pour que la participation de 11,7 % dans ViiV Healthcare actuellement détenue par Pfizer soit remplacée par un investissement de Shionogi.

À la suite de cette transaction, Shionogi augmentera sa participation dans ViiV Healthcare à 21,7 %. GSK conservera sa participation majoritaire de 78,3 %.

Shionogi continuera d'occuper un poste de directeur au sein du conseil d'administration de ViiV Healthcare, et sera représenté par le Dr John Keller, qui est administrateur de ViiV Healthcare depuis 2012.

Selon les termes de l'accord, ViiV Healthcare émettra de nouvelles actions pour Shionogi pour une valeur de 2,125 milliards de dollars et annulera la participation de Pfizer dans ViiV Healthcare. Pfizer recevra 1,875 milliard de dollars et GSK recevra un dividende spécial de 0,250 milliard de dollars (payable en GBP).

David Redfern, président de ViiV Healthcare, a déclaré : " Cet accord simplifie la structure actionnaire de ViiV et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration très réussie avec Shionogi pour faire progresser le portefeuille de médicaments injectables et de prévention du VIH à action prolongée".

