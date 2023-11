Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: essais d'un MDI à faible teneur en carbone information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - GSK annonce une étape majeure vers ses ambitions en matière de développement durable avec l'avancement du programme de Ventoline à faible émission de carbone vers les essais de phase III.



Le groupe va commencer en 2024 les essais de phase III d'une version à faible teneur en carbone de son inhalateur-doseur (MDI), Ventolin (salbutamol), à l'aide d'un propulseur de nouvelle génération.



Il a le potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation de l'inhalateur d'environ 90 %, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs climatiques ambitieux de zéro émission nette de GSK.



' Trente-cinq millions de patients souffrant de maladies respiratoires dans le monde comptent sur cet inhalateur comme médicament de secours. Cependant, il représente près de la moitié (49 %) de l'empreinte carbone de GSK, en plus de contribuer à l'empreinte carbone des systèmes de santé mondiaux ' indique le groupe.





