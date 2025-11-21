 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 955,55
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GSK engage une action en justice contre AnaptysBio autour du traitement Jemperli
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 11:41

GSK annonce que sa filiale TESARO a engagé une procédure devant la Cour de chancellerie du Delaware, contre AnaptysBio estimant que ce dernier a violé de manière significative leur accord de licence sur le traitement oncologique Jemperli (dostarlimab).

TESARO considère que cette violation lui donne le droit de résilier l'accord, d'obtenir une licence perpétuelle et irrévocable sur le médicament, ainsi que de réduire de 50% les redevances et paiements d'étape dus à AnaptysBio.

Cette action fait suite aux accusations d'AnaptysBio selon lesquelles TESARO n'aurait pas respecté certaines obligations du contrat signé en mars 2014 et que la licence pourrait être révoquée, des allégations que GSK juge 'totalement infondées'.

Jemperli est approuvé dans plus de 35 pays pour certains cancers de l'endomètre et bénéficie d'une forte dynamique grâce aux extensions d'indications, tandis qu'un vaste programme clinique explore son potentiel dans d'autres tumeurs.

Valeurs associées

GSK
1 763,000 GBX LSE +0,14%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank