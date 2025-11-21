GSK engage une action en justice contre AnaptysBio autour du traitement Jemperli
TESARO considère que cette violation lui donne le droit de résilier l'accord, d'obtenir une licence perpétuelle et irrévocable sur le médicament, ainsi que de réduire de 50% les redevances et paiements d'étape dus à AnaptysBio.
Cette action fait suite aux accusations d'AnaptysBio selon lesquelles TESARO n'aurait pas respecté certaines obligations du contrat signé en mars 2014 et que la licence pourrait être révoquée, des allégations que GSK juge 'totalement infondées'.
Jemperli est approuvé dans plus de 35 pays pour certains cancers de l'endomètre et bénéficie d'une forte dynamique grâce aux extensions d'indications, tandis qu'un vaste programme clinique explore son potentiel dans d'autres tumeurs.
