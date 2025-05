GSK: données positives sur le prurit lié à la CBP information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - GSK a dévoilé jeudi de nouvelles données positives de phase III relatives au linerixibat dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie auto-immune rare du foie.



L'essai, incluant 283 patients, a satisfait ses principaux critères d'évaluation en démontrant une amélioration rapide, significative et soutenue du prurit cholestatique et de l'interférence du sommeil liée aux démangeaisons par rapport au placebo chez les patients atteints de CBP.



'Les démangeaisons persistantes sont présentes chez la majorité des patients atteints de CBP et sont un symptôme qui affecte le sommeil, la santé mentale et la qualité de vie', explique le laboratoire britannique dans un communiqué.



'Avec le linerixibat, nous nous rapprochons d'une solution permettant de répondre au besoin élevé et non satisfait lié aux démangeaisons et à l'interférence du sommeil, des aspects critiques pour les patients mais historiquement sous-traités', ajoute le groupe.



Le linerixibat inhibe la réabsorption des acides biliaires, ce qui permet de réduire plusieurs médiateurs du prurit.





Valeurs associées GSK 1 372,250 GBX LSE -0,49%