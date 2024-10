Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: données positives pour le vaccin Arexvy dans le VRS information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - GSK annonce que de nouvelles données issues d'un essai de phase III ont démontré l'efficacité d'une seule dose du vaccin Arexvy contre les maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus, sur trois saisons complètes de VRS.



L'efficacité cumulative était de 62,9 % contre ces infections, et de 67,4 % contre les formes sévères.



L'étude inclut des adultes avec des pathologies sous-jacentes, suggérant un impact significatif sur la santé publique.



'Nous sommes ravis de ces nouvelles données qui montrent que le vaccin Arexvy pourrait aider à protéger des millions d'adultes plus âgés', a commenté Tony Wood, directeur scientifique de GSK.





