GSK: deux plaintes liées au Zantac réglées à l'amiable

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé mercredi être parvenu à un règlement à l'amiable avec deux plaignants américains, qui accusaient le Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac un temps commercialisé par le groupe biopharmaceutique d'être à l'origine de leur cancer.



Le laboratoire britannique précise que ces accords, dont les termes n'ont pas été rendus publics, ont été trouvés avec John Russell, qui attribuait son cancer de la vessie à la prise de ce comprimé contre l'acidité gastrique, et avec Annette Hughes, qui souffrait elle d'un cancer colorectal.



Dans un bref communiqué, GSK souligne que la fin de ces deux contentieux va mettre fin aux poursuites que les deux plaignants avaient engagé devant un tribunal californien.



L'entreprise, qui précise ne pas admettre sa responsabilité dans les deux dossiers, rappelle que 16 études épidémiologiques conduites depuis 2019 n'ont montré aucune preuve selon laquelle la ranitidine, le nom scientifique du Zantac, augmentait le risque de cancer.



GSK promet de se défendre vigoureusement et à aborder les litiges dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires.



A la Bourse de Londres, l'action GSK cédait 0,7% après cette annonce.





