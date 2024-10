Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GSK: de nouvelles données pour la maladie du VRS information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 16:23









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé aujourd'hui de nouvelles données préliminaires pour Arexvy (vaccin contre le virus respiratoire syncytial, avec adjuvant recombinant) chez les adultes âgés de 18 à 49 ans présentant un risque accru de VRS-LRTD en raison de certaines affections médicales sous-jacentes et chez les adultes immunodéprimés.



Ces données montrent le potentiel du vaccin à aider à protéger un plus grand nombre d'adultes à risque contre les conséquences potentiellement graves du VRS.



Rien qu'aux États-Unis, le nombre d'adultes âgés de 18 à 49 ans présentant au moins un facteur de risque qui pourrait les exposer à un risque de contracter la maladie du VRS pourrait dépasser les 21 millions.



L'utilisation du vaccin est actuellement approuvée chez les adultes âgés de 60 ans et plus dans plus de 50 pays, ainsi que chez les adultes âgés de 50 à 59 ans présentant un risque accru dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis et l'Europe.



À l'heure actuelle, aucun vaccin contre le VRS n'est recommandé pour les adultes de moins de 60 ans qui présentent un risque accru de contracter le VRS.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a déclaré : ' Ces données prometteuses s'ajoutent aux preuves à l'appui du vaccin contre le VRS de GSK et pourraient contribuer à étendre la protection à un plus grand nombre d'adultes à risque de contracter le VRS'.





