GSK: critère principal atteint dans le cancer de l'ovaire information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - GSK a annoncé vendredi qu'un essai de phase III associant deux de ses médicaments avait atteint son critère principal dans le traitement de première ligne du cancer avancé de l'ovaire.



La conjugaison de l'anticorps Zejula et de l'anticancéreux Jemperli a démontré une différence 'statistiquement significative' en termes de survie sans progression de la maladie.



Le laboratoire britannique, qui se concentre sur les cancers gynécologiques, indique que le critère d'évaluation secondaire n'a pas été atteint, mais qu'il procède actuellement à des analystes complémentaires avant de partager les données avec les autorités réglementaires et lors de congrès scientifiques.





Valeurs associées GSK 1 316,00 GBX LSE -0,45%