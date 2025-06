GSK: confie un candidat vaccin à Bharat Biotech information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - GSK annonce avoir cédé sous licence son candidat vaccin contre Shigella, altSonflex1-2-3, à Bharat Biotech International. L’objectif est de favoriser son développement et sa distribution dans les pays à revenu faible et intermédiaire, où la bactérie Shigella constitue une menace majeure pour les enfants de moins de cinq ans. Les résultats intermédiaires des essais cliniques de phase 1 et 2 ont confirmé le potentiel du vaccin, qui utilise la technologie GMMA (Generalized Modules for Membrane Antigens), peu coûteuse et facilement industrialisable. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la résistance antimicrobienne, le vaccin pouvant réduire indirectement la consommation d’antibiotiques. GSK soutiendra Bharat Biotech dans la conception de l’essai de phase 3 et dans la recherche de financements externes.

