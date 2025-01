GSK: collaboration sur le vaccin anti-cancer avec Oxford information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - GSK annonce une collaboration avec l'Université d'Oxford pour explorer la prévention du cancer par vaccination dans le cadre du programme GSK-Oxford Cancer Immuno-Prevention.



Ce partenariat, soutenu par un investissement de 50 millions de livres sur trois ans, vise à étudier la biologie des cellules précancéreuses et à identifier des approches vaccinales ciblant leurs vulnérabilités pour empêcher leur progression vers un cancer.



Tony Wood, directeur scientifique de GSK, a souligné l'importance de cette collaboration pour développer des solutions innovantes pour les personnes à risque.





