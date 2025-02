GSK: BPA 'core' en hausse de 3% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - GSK publie un chiffre d'affaires de 31 376 M£ au titre de l'exercice 2024, en hausse de 3% (ou 7% à change constant) par rapport au précédent exercice.



Le bénéfice d'exploitation ressort à 4021 M£, en repli de 40% (-33% à change constant), avec une marge opérationnelle de 12,8%, en baisse de 8,3 pts à change constant. Le bénéfice d'exploitation 'core' ressort quant à lui à 9148 M£, en hausse de 4% (+11% à change constant).



Le BPA 2024 ressort ainsi à 63,2 pence (-40% à change constant) pour un BPA 'core' de 159,3 pence (+3% en publié, +10% à change constant).



Emma Walmsley, directrice générale de GSK, évoque une année 2024 'de performances excellentes' avec 'une forte croissance des ventes et du bénéfice core, portée par l'accélération du portefeuille de médicaments spécialisés.



'Cela, combiné aux avancées remarquables de notre pipeline en phase III, nous permet d'anticiper une nouvelle année de croissance rentable en 2025 et d'améliorer encore nos perspectives à long terme', ajoute la responsable.



Pour 2025, GSK table sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, une croissance du bénéfice d'exploitation 'core' comprise entre 6% et 8%, ainsi qu'une croissance du BPA 'core' comprise entre 6% et 8%, incluant l'effet attendu du programme de rachat d'actions.



Les prévisions de ventes pour 2031 sont relevées à plus de 40 milliards de livres sterling (précédemment >38 milliards), reflétant les avancées du portefeuille en phase avancée.





