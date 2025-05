GSK: avis positif du CHMP pour le cancer du sang information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - GSK annonce que les associations Blenrep (belantamab mafodotin) ont reçu un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire.



Le myélome multiple est le troisième cancer du sang le plus fréquent dans le monde et est généralement considéré comme traitable mais non guérissable.



'Les résultats d'efficacité supérieurs démontrés par les combinaisons de Blenrep dans les essais pivots de phase III DREAMM-7 et DREAMM-8 dans le myélome multiple en rechute ou réfractaire confortent l'avis du CHMP' indique le groupe.



L'avis du CHMP fait suite à l'approbation des combinaisons de Blenrep par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en avril et par le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être au début du mois.



Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head Oncology, R&D, GSK, a déclaré : ' L'avis positif du CHMP d'aujourd'hui est une étape importante vers l'apport des avantages des combinaisons Blenrep aux patients atteints de myélome multiple en Europe. Blenrep est bien placé pour répondre aux besoins non satisfaits de ces patients'.





Valeurs associées GSK 1 421,500 GBX LSE -0,49%