GSK: avis favorable dans la myélofibrose avec anémie

(CercleFinance.com) - GSK a annoncé lundi avoir reçu un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments en vue de la mise sur le marché du momelotinib, son traitement contre la myélofibrose avec anémie.



S'il devait être approuvé par la Commission européenne dans les mois qui viennent, le momelotinib deviendrait le premier et le seul traitement spécifiquement indiqué pour les patients atteints de ce cancer rare, mais grave, de la moelle osseuse.



Cette opinion positive émise par les autorités sanitaires européennes fait suite à l'autorisation, octroyée au mois de septembre, du momelotinib sous la marque commerciale Ojjaara par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.





