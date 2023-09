Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GSK: autorisation de l'UE pour la prévention du VIH information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - GSK, par l'intermédiaire de ViiV Healthcare, a annoncé que la Commission européenne a autorisé Apretude (cabotegravir à action prolongée (LA) injectable et comprimés) pour la prévention du VIH.



ViiV Healthcare est une société mondiale spécialisée dans le VIH détenue majoritairement par GSK, avec Pfizer et Shionogi comme actionnaires,



Le cabotégravir est indiqué en association avec des pratiques sexuelles plus sécuritaires pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) afin de réduire le risque d'infection par le VIH-1 sexuellement contracté chez les adultes et les adolescents à risque élevé (âgés d'au moins 12 ans) pesant au moins 35 kg.



Deborah Waterhouse, DG de ViiV Healthcare, a déclaré : ' Cette autorisation marque une étape cruciale pour les personnes de toute l'UE qui pourraient bénéficier d'une option innovante et durable de prévention du VIH qui pourrait mieux répondre à leurs préférences personnelles. La PrEP à action prolongée, ainsi que d'autres stratégies de prévention du VIH, jouent un rôle important en aidant à relever certains des défis que les gens peuvent avoir avec les options de PrEP orale '.





