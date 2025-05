GSK: arrêt anticipé d'un essai de phase III réussi information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - GSK et Spero Therapeutics annoncent l'arrêt anticipé de leur étude pivot de phase III PIVOT-PO, évaluant leur traitement expérimental par voie orale tebipenem HBr dans les infections urinaires compliquées, en raison de son efficacité.



Cette décision positive suit une recommandation favorable d'un comité indépendant d'évaluation des données, sur la base d'une analyse intérimaire prévue de données issues de 1.690 patients enrôlés dans cette étude.



'En cas d'approbation, tebipenem HBr serait le premier antibiotique carbapenem oral pour les patients aux Etats-Unis qui souffrent d'infections urinaires compliquées, aidant à traiter les défis de la résistance antimicrobienne', souligne GSK.





